قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، سعادة مارتين جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. وتناول اللقاء التطورات الحالية وعلى رأسها الاستفزازات الحوثية المتكررة، كما تم بحث سبل المضي قدماً في الحل السياسي وضمن برنامج أممي واضح. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، أن التحالف العربي يسعى إلى حل مستدام يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دولة يمنية قادرة ومؤسسات دستورية راسخة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وإلى أهمية ضغط المجتمع الدولي لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإدانة الانتهاكات الحوثية الممنهجة في هذه الفترة. اقرأ أيضاً.. قرقاش: توجه الإمارات الواضح والحكيم يعزز علاقاتنا مع الشركاء

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