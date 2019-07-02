أبوظبي للإعلام توقع اتفاقية مع مجموعة الفرسان القابضة

أعلنت أبوظبي للإعلام عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الفرسان القابضة المملوكة لمجلس التوازن الاقتصادي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال توفير وتبادل الخدمات الإعلامية والإعلانية والفندقية وغيرها في مجال الضيافة، بما يعود بالمنفعة على الجانبين من خلال استغلال المرافق والخدمات والمزايا والحوافز التي يوفرانها.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق ماريوت الفرسان بأبوظبي، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وعدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين وممثلي الأطراف المعنية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة الفرسان القابضة على توفير مجموعة من الخدمات الفندقية والخدمية والضيافة في عدد من المرافق التابعة لها، من بينها توفير الغرف والأجنحة في فندق ماريوت الفرسان، وأماكن التصوير وقاعات الاجتماعات والاحتفالات واستضافة برامج رياضية متخصصة وخدمات الترفيه لكبار ضيوف أبوظبي للإعلام في منتجع فرسان الرياضي الدولي، في حيت ستقدم أبوظبي للإعلام مساحات إعلانية وتغطية إعلامية شاملة عبر مختلف منصاتها الإعلامية المتميزة.

وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور علي بن تميم: "تنسجم هذه الاتفاقية مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى توفير مختلف الخدمات الإعلامية والإعلانية المتميزة عبر منصاتنا الإعلامية إلى جميع الجهات في الدولة، بما يسلط الضوء على إمارة أبوظبي وما توفره من مناطق ووجهات سياحية عالمية المستوى ترقى للمنافسة على أعلى المستويات مع الوجهات الأخرى في المنطقة والعالم".

وأضاف: "تسمح لنا الاتفاقية بالاستفادة من المرافق والوجهات العالمية المستوى التي توفرها مجموعة الفرسان القابضة في إمارة أبوظبي، وذلك سواء في خدمة المبادرات المستقبلية التي تنظمها أبوظبي للإعلام، أو توفير مواقع التصوير الفريدة لمختلف البرامج والفقرات الإخبارية، أو استضافة كبار الشخصيات من ضيوف الشركة".

من جهته قال سعادة خليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة إن توقيع هذه الاتفاقية جاء ليجسد عمق العلاقة الاستراتيجية بين منتجع الفرسان الرياضي الدولي وشركة أبوظبي للاعلام التي تبذل جهودا مميزة في سبيل دعم المؤسسات الوطنية والترويج لخدماتها وتعريف الجمهور بمعالم إمارة أبوظبي وميزاتها السياحية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وقال الحميري بفضل الشراكة الاستراتيجية مع شركة ابوظبي للاعلام التي تمتلك باقة متنوعة من المنصات الاعلامية الفاعلة والمؤثرة على الصعيد المحلي والاقليمي والعربي سيكون لدينا فرصة كبيرة للترويج لخدماتنا ومرافقنا وانشطتنا بشكل لائق وفعال.

يذكر أن أبوظبي للإعلام توفر من خلال اتفاقيات يجري التوصل إليها مجموعة من الخدمات الإعلامية والإعلانية وغيرها إلى عدد من الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، والتي تشمل التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات، وباقة من الخدمات الإعلانية من خلال الإعلانات عبر منصاتها المسموعة والمرئية والمطبوعة والرقمية، إلى جانب خدمات التصميم وتنفيذ الديكور وإنتاج المواد الإعلامية والإعلانية السينمائية والتلفزيونية، فضلاً عن المطبوعات الرقمية والإعلانية الخارجية والخدمات اللوجستية والتوزيع والتسويق الإلكتروني.

ويشار إلى أن مجموعة الفرسان القابضة وشركاتها التابعة تعمل على تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية سياحية ورياضية محلياً وعالمياً من خلال مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة في إمارة أبوظبي، من بينها منتجع ونادي الفرسان الرياضي الدولي الذي يقدم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح والفئات العمرية، سواء للأفراد أو العائلات.