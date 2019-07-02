طيران الإمارات تشغل A380 لخدمة رحلتين يومياً إلى مسقط

بدأت طيران الإمارات خدمة رحلتيها اليوميتين إلى سلطنة عمان بطائرات A380 لتوفر للمسافرين مزيداً من خيارات السفر والراحة الفخامة على هذه الطائرة العملاقة. ووصلت الرحلتان "ئي كيه 862" و"ئي كيه 864" إلى مطار مسقط الدولي حيث لقيتا استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "هبطت الـ A380التي يعشقها عملائنا في سلطنة عمان، ويسرنا أن يحصل المسافرون بين مسقط ودبي على فرصة لتجربة المنتجات والخدمات التي توفرها الطائرة العملاقة. وتدعم هذه الخطوة سعينا الدائم لتقديم أفضل تجربة للمسافرين من السلطنة بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال".

وأضاف بقوله: "بدأت طيران الإمارات خدمة سلطنة عمان منذ 26 عاماً، ويأتي تشغيل الـA380 ليؤكد التزامنا تجاه هذه السوق المهمة وتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لعملائنا انطلاقاً من دبي إلى جميع الوجهات التي تغطيها شبكتنا العالمية".

من جانبه، قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: "نفتخر بمطار مسقط الدولي الذي نعتبره تجسيداً لكرم الضيافة العمانية الأصيلة وطبيعتها الخلابة. ويحظى المطار منذ افتتاحه بإشادات عالمية حصد على أثرها عدة جوائز عالمية، لما يتمتع به من عمارة تعكس الطابع العُماني التقليدي وبمواصفات تكنولوجية حديثة لمواكبة التجربة الاستثنائية للمسافرين عبر بوابة الفرص والجمال، بجانب ما يتمتع به من مستويات متميزة من النواحي التشغيلية التي تواكب متطلبات شركات الطيران الدولية. ويسعدنا في مطارات عمان الترحيب مرة أخرى بطائرة الإمارات العملاقة الإيرباص A380 بعد ترحيبنا بزيارتها العام الماضي بمناسبو مرور 25 عاماً على بدء طيران الإمارات خدمة مطار مسقط. ويأتي ترحيبنا مجدداً بهذه الطائرة العملاقة التي ستعمل على خط مسقط- دبي حتى شهر سبتمبر القادم ضمن التزامنا نحو طيران الإمارات لترسيخ كل ما من شأنه توفير خيارات سفر متميزة عبر مطار مسقط الدولي".

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حقائق وأرقام عن أقصر رحلة للـ A380

أصبحت رحلة طيران الإمارات بين دبي ومسقط الأقصر لطائرة A380 على مستوى العالم، بمسافة 340 كيلومتراً في كل اتجاه، أي أقصر من إجمالي أطوال الأسلاك داخل الطائرة، الذي يصل إلى 500 كيلومتر.

يؤكد تشغيل طيران الإمارات رحلتين يومياً إلى مسقط بطائرات A380 جاهزية المطار وبنيته التحتية الحديثة القادرة على استيعاب الطائرة العملاقة ذات الطابقين. واختبر خدمات الناقلة 4.7 ملايين راكب على الرحلات بين مسقط ودبي منذ عام 1993، أي ما يعادل السعة المقعدية لـ9 آلاف طائرة A380.

طائرات الإمارات A380 التي تخدم رحلتي مسقط مقسمة إلى ثلاث درجات: 429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية في الطابق الأساسي، وفي الطابق العلوي 76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

يستمتع الركاب في الدرجات الثلاث بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 1500 فيلم متنوع.

لمشاهدة جميع الأفلام ضمن قائمة ice، يحتاج عملاء طيران الإمارات إلى السفر 3000 مرة بين دبي ومسقط.

تقوم طيران الإمارات بتحميل 25 ألف قطعة لتموين وتوفير أفضل خدمة تناول طعام على الـ A380 بين دبي ومسقط.

تستغرق الرحلة بين دبي ومسقط حوالي 40 دقيقة، أي أكثر بـ5 دقائق من الوقت الذي يحتاجه فريق من 42 شخصاً لتنظيف طائرة A380.

تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 862" مطار دبي الدولي في تمام الساعة 8:25 صباح كل يوم، لتصل إلى مسقط في الساعة 9:40 صباحاً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 863" من مطار مسقط الدولي في الساعة 11:15 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 12:25 ظهراً.

تقلع رحلة بعد الظهر "ئي كيه 864" من دبي يومياً في الساعة 4:10 عصراً، وتصل إلى مسقط في الساعة 5:25 مساءً. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 865" مسقط الدولي في الساعة 7:05 مساءً لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 8:15 مساءً.

تعمل الرحلة اليومية الثالثة بين دبي ومسقط بطائرات البوينج.

منذ عام 2008، نقلت طيران الإمارات أكثر من 150 ألف طن من الشحنات بين مسقط ودبي، أي ما يعادل وزن 260 طائرة A380 بكامل حمولتها.

تشغل طيران الإمارات حالياً ثلاث رحلات يومياً بين دبي ومسقط وتوفر للمسافرين من السلطنة متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة خطوطها العالمية الواسعة في الشرق الأقصى وأوروبا والمملكة المتحدة الأميركية. تعد الناقلة أكبر مشغّل في العالم لطائرات A380، حيث يضم أسطولها 111 طائرة من هذا الطراز العملاق، تخدم 57 مدينة انطلاقاً من دبي.