شراكة تجمع سويس أوتيل الغرير ومبادرة Evolvin’ Women لدعم حملة تمكين المرأة في ريف أفريقيا

يتعاون فندق سويس أوتيل الغرير من أجل دعم المجتمعات المحتاجة في أفريقيا عبر شراكة مع Evolvin’ Women، وهي مبادرة اجتماعية انطلقت من دبي تهدف لمساعدة المؤسسات في الإمارات من أجل تعزيز التنوع والاندماج من خلال مبادرات مجتمعية مسؤولة.

وفي إطار هذه الشراكة، يقدم الفندق فرصة لسيدتين من المناطق الريفية في غانا غرب إفريقيا من أجل تطوير مهارات العمل لديهنّ، عبر تقديم التدريب، والخبرة العملية، والتوجيه الفردي على مدى العامين المقبلين.

وبدورها تقدم Evolvin’ Women للسيديتين بعد انتهاء فترة تدريبهن في قسم الأغذية والمشروبات وقسم والثقافة والمواهب،الفرصة لتبادل مهاراتهن ومعارفهن مع مجتمعاتهن المحلية عن طريق العمل التطوعي أو العمل مع مؤسسات حيث يمكنهن المضي في مسيرة مهنية ليصبحن مع الوقت مستقلات ماديًا.

ويتماشى برنامج Evolvin’ Women بشكل وثيق مع بمبادرةAccor’s RiiSE ، التي تشجع المساواة بين الجنسين من خلال التنوع في بيئة العمل حول العالم، بهدف تهيئة بيئة مهنية سعيدة ومستدامة وإيجابية لجميع الموظفين.

وحول ذلك، قال إميل فان ديك، المدير العام لفندق سويس أوتيل الغرير: "نساهم من خلال العمل مع البرنامج المُلهم الذي تقوده مبادرة Evolvin’ Women من أجل تنمية مهارات المرأة بلعب دور رئيسي في تحسين مستوى الإمكانات في المناطق النامية في إفريقيا، وتوفير فرص هامة للنساء للتدريب، حيث يمكنهم مساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم".

وأضاف: "كما أنه يعزز عملنا أهداف مبادرةAccor RiiSE ، والتي تدعم تشجيع المواهب من الرجال والنساء من خلال تبادل المعرفة وتقديم التوجيه، ويشرفنا أن ندعم هذه القيم من خلال هذه الشراكة، وهو ما يثبت أن صناعة الضيافة يمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا حقيقيًا على المجتمع".

يوفر سويس أوتيل للسيدات خبرة عمل قيمة وتدريبًا عمليًا على المهارات الحياتية مع توجيه من موظفي الفندق والإدارة.

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وستوفر مبادرة Evolvin 'Women عند عودتهم إلى غانا الفرصة لمشاركة خبرتهن على المدى الطويل من أجل الارتقاء بمجتمعاتهن حيث تهدف المبادرة لتوفير فرص عمل ودخل، والحد من الفقر، وتحسين سبل العيش المستدام في المناطق الفقيرة في إفريقيا.

"ومن جانبها، قالت آسيا ريتشو، مؤسسة Evolvin’ Women: "يسعدنا أن نتعاون مع فندق سويس أوتيل الغرير، ونحن محظوظون للغاية للعمل مع فريق متخصص ومتحمس لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي على حياة تلك النساء ومجتمعاتهن. ترغب النساء العاطلات عن العمل اللاتي ينضمن إلى برنامجنا بتطوير أنفسهن مهنيًا لإحداث تأثير إيجابي في المؤسسة التي ينضممن إليها، إضافة إلى استثمار معارفهن المكتسبة خلال عملهن في تدريب مجتمعاتهن وتطوير ممارسات سياحة مستدامة في المناطق الريفية. "

وتحقق الشراكة بين سويس أوتيل الغرير العديد من أهدافه الرئيسية في المجال الثقافي وفي تنمية المواهب والتي تشمل تشجيع التنوع ودمج الموظفين من جميع البلدان والخبرات، حيث يمثل أعضاء فريق الفندق حاليًا 13 دولة على مستوى العالم، 54٪ منهم من الرجال و 46٪ منهم نساء.

ويلتزم الفندق المؤلف من 620 غرفة بمبادرة Accor منRiiSE ، التي تهدف بشكل رئيسي لرعاية المواهب والمهارات العالية وتعزيزها، وهو يعد رائدًا في تمكين المرأة ودمجها في المجتمع حيث أقام شراكات مع العديد من المنظمات والمبادرات التي تدعم كلا الهدفين.

وكانت Swissôtel العالمية، من أبرز الداعمين لسباق دبي للجري للسيدات عبر لضمان تحقيق الحدث لأهدافه ورسالته الهامة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، في حين كان الفندق هو المضيف الحصري لهذا الحدث، وهو امتياز شمل استضافة حفل عشاء لنساء رائدات في مجال الأعمال بالإضافة لكبار الشخصيات والمنظمين والرياضيين.

وتعد الشراكة مع Evolvin' Women واحدة من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في سويس أوتيل الغرير لعام 2019، مع حملات أخرى قيد التخطيط.