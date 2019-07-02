الامارات | محمد بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ينعى خالد بن سلطان القاسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2019 نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي .

وقال سموه في حسابه على تويتر " تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعموم آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعا، ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته..إنا لله وإنا إليه راجعون". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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