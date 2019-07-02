رئيس الدولة يتلقى رسالة من الرئيس المصري

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تتعلّق بالعلاقات الثنائية. واستعرضت الرسالة سبل تعزيز العلاقات، فضلاً عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرّقت إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وشكر فخامة الرئيس المصري لدولة الإمارات مساندتها الصادقة وتضامنها وتضامن الشعب الإماراتي مع جهود القيادة والحكومة المصرية لبسط الأمن والاستقرار. اقرأ أيضا.. رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي بوروندي ورواندا وحاكم عام كندا

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