"أبوظبي للإعلام" توقع اتفاقية مع "مجموعة الفرسان القابضة"

وقّعت "شركة أبوظبي للإعلام" اتفاقية تعاون مع "مجموعة الفرسان القابضة" المملوكة لمجلس التوازن الاقتصادي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال توفير وتبادل الخدمات الإعلامية والإعلانية والفندقية وغيرها في مجال الضيافة، بما يعود بالمنفعة على الجانبين، من خلال استغلال المرافق والخدمات والمزايا والحوافز التي يوفرانها.

وجاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق "ماريوت الفرسان" بأبوظبي، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام "أبوظبي للإعلام"، وعدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين، وممثلي الأطراف المعنية.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "مجموعة الفرسان القابضة" على توفير مجموعة من الخدمات الفندقية والخدمية والضيافة في عدد من المرافق التابعة لها، من بينها توفير الغرف والأجنحة في فندق "ماريوت الفرسان"، وأماكن التصوير وقاعات الاجتماعات والاحتفالات، واستضافة برامج رياضية متخصصة وخدمات الترفيه لكبار ضيوف "أبوظبي للإعلام" في "منتجع فرسان الرياضي الدولي"، في حين ستقدم "أبوظبي للإعلام" مساحات إعلانية وتغطية إعلامية شاملة عبر مختلف منصاتها الإعلامية المتميزة.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، إن "هذه الاتفاقية تنسجم مع مستهدفاتنا الاستراتيجية الرامية إلى توفير مختلف الخدمات الإعلامية والإعلانية المتميزة عبر منصاتنا الإعلامية إلى جميع الجهات في الدولة، بما يسلّط الضوء على إمارة أبوظبي، وما توفره من مناطق ووجهات سياحية عالمية المستوى ترقى للمنافسة على أعلى المستويات مع الوجهات الأخرى في المنطقة والعالم".

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وأضاف: "تسمح لنا الاتفاقية بالاستفادة من المرافق والوجهات العالمية المستوى التي توفرها مجموعة الفرسان القابضة في إمارة أبوظبي، وذلك سواء في خدمة المبادرات المستقبلية التي تنظمها أبوظبي للإعلام، أو توفير مواقع التصوير الفريدة لمختلف البرامج والفقرات الإخبارية، أو استضافة كبار الشخصيات من ضيوف الشركة".

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من جهته، قال سعادة خليفة الحميري، الرئيس التنفيذي لشركة "الفرسان القابضة"، إن توقيع هذه الاتفاقية جاء ليجسد عمق العلاقة الاستراتيجية بين "منتجع الفرسان الرياضي الدولي" و"شركة أبوظبي للإعلام" التي تبذل جهوداً مميزة في سبيل دعم المؤسسات الوطنية والترويج لخدماتها وتعريف الجمهور بمعالم إمارة أبوظبي وميزاتها السياحية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وقال إنه "بفضل الشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي للإعلام، التي تمتلك باقة متنوعة من المنصات الإعلامية الفاعلة والمؤثرة على الصعيد المحلي والإقليمي والعربي، ستكون لدينا فرصة كبيرة للترويج لخدماتنا ومرافقنا وأنشطتنا بشكل لائق وفعال".