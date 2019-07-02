وزارة شؤون الرئاسة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعت وزارة شؤون الرئاسة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة:

"بسم الله الرحمن الرحيم ..

يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بتنكيس الأعلام في الدولة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

إنا لله وإنا إليه راجعون".