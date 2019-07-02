ديانا تشان تستحضر أطايب المطبخ الآسيوي إلى مشهد الطعام في دبي

أعلن 'ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس'، المطعم الأول من نوعه على مستوى العالم والمتخصص بتوفير أشهى إبداعات البرنامج التلفزيوني الشهير في فندق 'ميلينيوم بلايس مارينا'، عن تأكيد استضافته للطاهية الشهيرة عالمياً ديانا تشان، الفائزة بالنسخة الأسترالية من 'ماستر شيف' لعام 2017.

ومن المقرر أن تبدأ إقامة تشان، التي ستمثل الضيف الثاني على المطعم منذ افتتاحه في أبريل، اعتباراً من يوم الأحد 6 يوليو، حيث ستبتكر الطاهية الأسترالية ماليزية الأصل قائمة تذوق خاصة مؤلفة من 5 أطباق تجمع لمسات من إرثها الآسيوي العريق ومسيرتها الحافلة في أستراليا.

وستتوافر القائمة المميزة من 6 ولغاية 12 يوليو مقابل 215 درهم إماراتي للشخص الواحد، و365 درهم إماراتي متضمنةً المشروبات، وستشتمل على:

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مشروب ترحيبي: بينا كولادا

طبق المقبلات: كارباتشيو الأسقلوب مع صلصة يوزو المدخنة.

خيارات الطبق الرئيسي: ريندانج لحم واجيو الأسترالي أو باستا تورتيليني بالقلقاس والتوفو ويخنة لاكسا.

مقبلات صغيرة: جوز الهند والتمر الهندي

التحلية: طبق 'تروبيكال إكسبلوجن'

خلال إقامتها ، تستضيف تشان جلسة لتعليم الضيوف كيفية إعداد طبقها الشهير 'تارو وتوفو تورتيليني' الحائز على عدة جوائز. وعلى الرغم من أن الأماكن المخصصة لهذا الحدث الرئيسي محجوزة بالكامل ، إلا أنه لا يزال بإمكان الضيوف الحجز مبكراً من أجل الاستمتاع بتناول وجبات الطعام الشهية من قائمة تشان ذات الإصدار المحدود.

للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.masterchefdxb.com أو التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على الرقم 8111 550 04. يفتتح مطعم 'ماستر شيف ذا تي في إكسبيرينس' أبوابه يومياً من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 ظهراً، ومن الساعة 7 مساءً ولغاية الساعة 11 ليلاً. تتوافر القائمة محدودة الإصدار من ديانا تشان فقط من الساعة 7 مساءً لغاية 11 ليلاً.