"إلينغتون" تنظم البرنامج التدريبي "كونماري" لسكان مشروعها السكني "بلغرافيا 2"

استضافت "إلينغتون"، شركة التطوير العقاري العصرية الراقية التي انطلقت من دبي وتركز على التميز في عناصر التصميم، برنامجاً تدريبياً على طريقة "كونماري"، الظاهرة الثقافية الشهيرة التي تركز على أسلوب إزالة الفوضى من المنازل، وذلك لسكان مشروعها السكني "بلغرافيا 2". وقادت ورشة العمل "هايدي"، الخبيرة المعتمدة في طريقة "كونماري"، وشاركت السكان الرؤى والأفكار عن الطريقة التي طورتها ماري كوندو، التي تقدّم عرضاً شهيراً على منصة "نتفليكس". وركزت "هايدي" على النصائح والحيل التي توفرها طريقة ترتيب "كونماري".

وتندرج هذه الفعالية في إطار التزام "إلينغتون" بتحسين رفاهية سكان مجتمعاتها السكنية، علاوة على استضافة الفعاليات التي تجمع السكان وتعزز المشاعر الاجتماعية. ويعتبر "بلغرافيا 2" أحد المشاريع السكينة الرائدة التي طورتها "إلينغتون" وتم تسليمه مؤخراً، وبات الآن مجتمعاً سكنياً مزدهراً بكل المقاييس.