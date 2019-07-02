التجربة الراقية التي نالتها الأمّ تعكس رقيّ التجهيزات الطبية أبوظبي تشهد أول ولادة تحت الماء في...

شكّلت مشاعر الراحة للولادة تحت الماء عامل جذب للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع بالسيدة شمّا المنصوري وزوجها السيد محمد المنصوري لأن يختارا أن تتم ولادة ابنهما في بيئةٍ هادئة يوفّرها المسبح المخصص للولادة تحت الماء الذي جرى إطلاقه حديثاً في مستشفى برجيل.

الدكتورة سوسن عبد الرحمن، استشاري طب التوليد والأمراض النسائية في مستشفى برجيل، لعبت دورها في منح السيدة شمّا تجربة ولادة مميزة، وتقول: "أدركنا أنّ الحوامل عندنا يستمتعن بتجربة ولادة فيها المزيد من الاسترخاء، بعيداً عن أيّ شعورٍ بالألم، ويعشن متعة كل مراحل عملية الولادة، وخصوصاً لناحية قدرتهنّ التامة على التحرك، من دون الحاجة لأن يتناولن أدوية تخفيف الألم، أياً يكن نوعها، بالإضافة إلى الشعور بخفة الوزن، لأنّ الماء يحمل الأمّ إلى الأعلى، خلال عملية المخاض. ويسعدنا أن عائلة المنصوري استمتعت بتجربة ولادة ملؤها الإيجابية والراحة، مع فريقنا من الإختصاصيين أصحاب الخبرة".

من جانبها قالت السيدة شمّا المنصوري: "كنت سعيدةً جداً وأنا أتابع كل مراحل عملية المخاض، مع امتلاكي القدرة على رؤية طفلي في اللحظة الأولى لولادته، والفرصة لأن أكون أول من حمله. كما أنّ قيامي بقطع حبل السرّة شكّل تجربةً مثيرة لي"؛ ونصحت جميع النساء الحوامل بتجربة عملية الولادة تحت الماء.

أما الدكتور بشير دولتلي، استشاري ورئيس قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى برجيل، فقال: "الولادة تحت الماء تساعد جسم الحامل على إطلاق كمياتٍ منخفضة من هورمونات الإجهاد، والمزيد من هورمونات الطلق والأوكسيتوسين، ما يحفز بالتالي تقلصات المخاض، ويجعلها أكثر فعاليةً وانتظاماً".

التجهيزات الطبية الحديثة التي تلبي احتياجات المرضى الأكثر تطلباً، والأجواء الهادئة والمريحة في مستشفى برجيل، والتي يوفرها فريقٌ من المؤهلين تأهيلاً رفيعاً مع الخبرة العملية التي يمتلكونها، تتيح لهم تقديم أفضل الخدمات لحديثي الولادة، والتعامل مع كل الأوضاع التي قد يواجهها هؤلاء.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد بات لدى الحوامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمثال السيدة شمّا، فرصةٌ متاحة للاستفادة من خدمة الولادة تحت الماء، بفضل الفريق الطبي المتخصص في مستشفى برجيل، والذي يضع صحتهنّ وتقديم خدماتٍ مثالية لهنّ في طليعة أولوياته.

مع الفوائد العديدة التي توفرها الولادة تحت الماء، وبوجود فريق متخصص في قسم الأمراض النسائية والتوليد يعتبر التميز الطبي أبرز اهتماماته في مستشفى برجيل، بات لدى الحوامل في دولة الإمارات العربية المتحدة خيارٌ متاح لاستخدام طريقة ولادة بديلة، وفريدة.

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إلى المحررين

لمحة موجزة عن مستشفى برجيل:

يمثل مستشفى برجيل تلك المؤسسة الطبية الخاصة والرئيسية في أبوظبي التي توفر الرعاية الصحية المتخصصة والمتفوقة على أعلى المعايير العالمية وضمن أرقى الأجواء الحميمية لكافة رواد المستشفى من سكان إمارة أبوظبي وبقية الإمارات.

شرَع المستشفى أبوابه لاستقبال المرضى في شهر أبريل 2012 كمستشفى للرعاية الصحية الثالثية تحت رعاية دائرة الصحة بأبوظبي. وسيقوم مستشفى برجيل بالانضمام إلى بعض من أفضل المؤسسات الصحية عالمياً لتدعيم مراكز امتيازاته. كما سيعلن عن انضمامه إلى المؤسسات العالمية الرائدة في علاج أمراض القلب والسكري والطب الجيني.

وقد حصل مستشفى برجيل على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لجودة الخدمة الطبية في يونيو 2013 - وذلك بعد 15 شهرا من بدء عملياته. وبفضل مراكزه الطبية المتميزة فإن المستشفى يتعاون حالياً مع بعض من أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم وبات اليوم مركزا طبياً معروفاً يستقبل العديد من الحالات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، جراحة العظام، طب العيون، طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الأمراض التناسلية والعقم والأورام والعديد من التخصصات التي تحتاج إلى تقنيات وجراحات المناظير المعقدة.

يمتاز المستشفى باحتضانه صيدليتين داخليتين كاملة التجهيزات، يقوم عليها فريق من الصيادلة الخبراء للوفاء بكافة احتياجات المرضى على مدار اليوم، إلى جانب احتوائه على مقاهى ومطاعم تقدم أفضل وأكثر المأكولات الصحية حول العالم. ومع احتضانه لجميع الاختصاصات والخبرات وأكثر التقنيات تقدماً، يقدم برجيل أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن الجوانب الوقائية للعناية الصحية.