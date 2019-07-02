الامارات | رئيس الدولة يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد على وفاة خالد بن سلطان القاسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد على وفاة خالد بن سلطان القاسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يوليو 2019

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين الموافق 1 يوليو 2019 في المملكة المتحدة.

وكان ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة قد نعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس في المملكة المتحدة، وقد تقرر اعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الاعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.

Advertisements

ديوان حاكم الشارقة ينعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

وزارة شؤون الرئاسة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة