شرطة أبوظبي تؤكد أهمية تكاتف المجتمع لمكافحة آفة المخدرات

نظّمت شرطة أبوظبي محاضرة بعنوان "بالتكاتف والتوعية .. المجتمع آمن" استضافها مجلس جمعية واجب التطوعية.

شهد المحاضرة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، والعقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، وعدد من قيادات الشرطة والمعنيين بمكافحة المخدرات.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن مجلس مكافحة المخدرات أسهم في توحيد الجهود الاتحادية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، حيث تمكن من إدارة منظومة معلوماتية وأمنية لمحاربة الجريمة المنظمة في ترويج المخدرات.

ولفت إلى دور الأسرة في حماية أبنائها من مخاطر المخدرات كونه لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية، مشيراً إلى أنه من خلال دراسات وأبحاث المجلس فإن سن الخطورة للأطفال المحتملين للتعاطي يتراوح ما بين 11 - 18 عاماً.

وأضاف أن مجلس مكافحة المخدرات أرسل نحو 380 ألف رسالة توعوية لأولياء الأمور تحمل محتوى توعوياً ونصائح مهمة لحفظ الأبناء من مخاطر المخدرات ممّا يساعد في رفع وعي الأسر تجاه تلك الآفة الخطيرة.

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من جهته، أكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن ما وصلت إليه أجهزة شرطة أبوظبي من تطور وحداثة مكّنها من النهوض بواجباتها وتوفير مظلة أمنية متكاملة في مواجهة المخدرات وضبط المتورطين بتهريبها وترويجها والاتجار بها وتقديمهم للعدالة.

وأوضح أن المديرية وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعد برامج حديثة طموحة، تستهدف الأسر والشباب والنشء، بهدف تنمية الثقافة السائدة في رفض هذه الآفة القاتلة.

وأكد مواصلة التعاون مع الجهات الشرطية في الدولة، والمؤسسات النظيرة إقليمياً ودولياً في مكافحة المخدرات، لافتاً إلى أن جميع وسائل المكافحة لا تكتمل إلا بمشاركة المجتمع في الإبلاغ عن حالات التعاطي والإدمان.