شراكة بين حكومة عجمان وبيفورت، إحدى شركات "أمازون لتعزيز خدمات الدفع عبر البوابة الموحدة للدفع الذكي...

أعلنت شركة بيفورت، إحدى شركات "أمازون"، اليوم عن اتفاقية شراكة مع حكومة عجمان، تهدف إلى تعزيز وزيادة خيارات الدفع الإلكتروني التي تقدمها الإمارة حالياً، عبر البوابة الموحدة للدفع الذكي لحكومة عجمان "عجمان باي" AjmanPay. وتمهد هذه الشراكة الطريق نحو دمج وتوحيد واجهات الدفع الإلكتروني لكافة الدوائر الحكومية على مستوى الإمارة، مما يسمح للمستخدمين بسداد مستحقات كافة الخدمات الحكومية عبر منصة واحدة، وبمنتهى السهولة والراحة.

وسوف يوفر "عجمان باي" خيارات متنوعة للسداد، بما في ذلك استخدام بطاقات الائتمان والخصم المحلية أو الدولية، واستخدام العديد من محافظ الدفع الرقمية. كما ستعتمد حكومة عجمان أيضًا على شركة بيفورت كمزود لخدمات الدفع الإلكتروني، وخاصة خدمة "تقسيط"، سواء عبر بوابة عجمان باي أو تطبيقات الهاتف المتحرك، تلك الخدمة التي تدعمها معظم البنوك الكبرى المصدرة للبطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية بحكومة عجمان: "حرص الدائرة على تحقيق أهداف ورؤية حكومة عجمان لعام 2021، عبر الاستعانة بأفضل التجارب والتكنولوجيات والآليات المؤسسية من أجل المساهمة في تحسين نظام العمل، وخدمة الأهداف الوطنية، وتعزيز ثقة الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية".

من جانبه قال السيد/ عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: "أن البوابة الموحدة للدفع الذكي لحكومة عجمان "عجمان باي" هي بمثابة مبادرة خلاقة ومتميزة، تضع الإمارة بشكل مباشر كمدينة ذكية تتطلع نحو المستقبل". وقال سدودي: "تقوم عجمان باي بدمج واجهات الدفع لجميع الدوائر الحكومية، في منصة واحدة، حيث تسمح بإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات الخاصة بالخدمات الحكومية، إلكترونياً، دون أن يكون على العملاء زيارة أي من هذه المراكز". وأضاف: "إن تقنياتنا ستمكّن عجمان باي من تقديم خدمات عصرية مبتكرة، توفر قيمة إضافية لمستخدمي الخدمات الحكومية، عبر تمكينهم من السداد باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، ومحافظ الدفع الرقمية، وكذلك خطط للتقسيط ، كل ذلك عبر طرق إلكترونية مبتكرة".

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وقد جاء إطلاق البوابة الموحدة للدفع الذكي "عجمان باي" في إطار التزام حكومة عجمان بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية العصرية المبتكرة، من أجل تلبية المتطلبات والتوقعات المتزايدة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات والمستثمرين. وتعد البوابة واحدة من بين العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها بحيث توفر فرص الحصول على العديد من الخدمات الحكومية وإجراء المعاملات إلكترونياً، دونما حاجة لزيارة فعلية لأحد مراكز الخدمات.

وسوف تساهم تقنيات وخدمات بيفورت ليس فقط في تحسين تجربة المستخدمين في مجال سداد مقابل الخدمات الحكومية إلكترونياً، بل إنها ستساعد الدوائر الحكومية في تقديم الخدمات بسرعة أكبر، كل ذلك مع تقليل النفقات التشغيلية التي يتطلبها النموذج التقليدي الذي يعتمد على المستندات الورقية، وضرورة تواجد المستخدم في مركز تقديم الخدمة.