طيران الإمارات تطلق خدمتها الجديدة إلى بورتو

أطلقت طيران الإمارات خدمتها الجديدة إلى مدينة بورتو البرتغالية. وأقلعت الرحلة "ئي كيه 197" صباح اليوم (الثلاثاء) من مطار دبي الدولي بطائرة من طراز بوينج 777-200LR وعلى متنها وفد من كبار الشخصيات. وبذلك أصبحت بورتو ثاني وجهة لطيران الإمارات في البرتغال بعد العاصمة لشبونة، والوجهة رقم 158 ضمن شبكة الخطوط العالمية للناقلة، التي تغطي قارات العالم الست.

ورافق وفد كبار الشخصيات، الذي سافر على الرحلة الافتتاحية إلى بورتو، تيري أوكوك نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية. وضم الوفد كلاً من مروان بن عيسى مدير أول المشتريات وخدمات الشركات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، وسعادة يواكيم موريرا دي ليموس سفير البرتغال لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيتانو ليتو رئيس مجلس الأعمال البرتغالي، وخوسيه سيلفا الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا، وجيل أزيفيدو نائب رئيس أول الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي.