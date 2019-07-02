الامارات | زوجة تعتدي على زوجها بمساعدة أختها

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تعتدي على زوجها بمساعدة أختها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها زوجان من الجنسية العربية بتهمة الاعتداء المتبادل، إذ أقدما على ضرب بعضهما بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين في منزلهما.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية لتاريخ 7 مايو الماضي عندما حصل خلاف أسري بين زوج وزوجته وتفاقم ما دفعهما للاعتداء المتبادل بالأيدي وإصابتهما بإصابات بسيطة، إذ أقدمت الزوجة بمساعدة أختها على ضرب زوجها الذي بدوره رد الاعتداء.

واستمعت المحكمة لأقوال الزوج الذي أكد أنه كان في المنزل، وقامت زوجته وأختها بضربه دون أي مقاومة من طرفه، مشيراً إلى أنه يوجد قضايا بينهما ويحاول حلها.

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من جهتها أكدت الزوجة أن زوجها تهجم عليها ثلاث مرات، وكتب أكثر من مرة تعهدا على نفسه في مركز الشرطة بعدم التعرض لها، وأن علاقتهما منتهية من أشهر، لافتة إلى أنه جاء إلى المنزل وتهجم عليها هو في البداية، مبينة وجود قضية طلاق منظورة بينهما، وأن لديها منه طفلة واحدة.

وواجهت المحكمة المتهمين بما نسب إليهما من تهم فأنكراها، وقال المتهم الزوج بأنه ليس لديه أي مانع في التصالح مع الزوجة، وطلب أجلا واسعا لذلك.

بدورها قررت المحكمة إعطاء أجل لمحاولة الصلح بين الطرفين حتى تاريخ 7 أغسطس المقبل.