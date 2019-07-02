الامارات | محمد بن زايد يستقبل الطالب الإماراتي الحاصل على شهادة " الأبيتور" الألمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل الطالب الإماراتي الحاصل على شهادة " الأبيتور" الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطالب أحمد خالد أحمد الحوسني أحد أبناء الإمارات المتفوقين الذي حصل على شهادة " الأبيتور" الألمانية ــ التي تعد أعلى شهادة في مرحلة الثانوية على مستوى العالم ـــ فيما تأتي هذه النتيجة ثمرة لــ" برنامج التبادل الثقافي " الذي وجه سموه بتنفيذه خلال عام 2005 والذي يستهدف التحاق الطلبة المواطنين بعدد من أرقي المدارس العالمية.

وهنأ سموه خلال اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر ـــ الطالب أحمد الحوسني بهذا التفوق النوعي.. متمنيا له دوام التوفيق في مواصلة مسيرته العلمية باعتباره نموذجا مشرفا لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته وتحقيق طموحاته وتطلعات وطنه.

وأعرب سموه عن فخره وثقته بإمكانات أبناء الإمارات وقدراتهم على تحقيق نتائج مشرفة تسهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

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وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دور الأسرة في تهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للتحصيل العلمي والتفوق الدراسي .. موجها التحية إلى والدي الطالب أحمد الحوسني ــ اللذين رافقاه خلال اللقاء ــ لوقوفهما وتشجيعهما ابنهما أحمد ليحقق هذه النتيجة المشرفة.

ويعد الطالب أحمد الحوسني أول إماراتي يحصل على شهادة " الأبيتور" الثانوية من المدرسة الألمانية الدولية في أبوظبي حيث اجتاز جميع اختباراتها بتفوق وهي الشهادة الأعلى في مرحلة الثانوية على مستوى العالم فيما تشمل مناهج عديدة تعتمد على التفكير النقدي والتحليل والابتكار وهذه الشهادة تمكنه من الدراسة في الجامعات الألمانية وكبريات الجامعات العالمية الأخرى.

ويستهدف " البرنامج التربوي للتبادل الثقافي" الذي انطلق خلال عام 2005 .. التحاق الطلبة المواطنين إلى عدد من أرقى المدارس العالمية ومن بينها المدرسة الألمانية وذلك في إطار تعزيز سياسة الانفتاح على الثقافات الأخرى والتشجيع على التواصل الحضاري..

فيما يبلغ عدد الإماراتيين الدارسين في المدرسة الألمانية الخاصة 64 طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

حضر اللقاء.. رئيس دائرة التعليم والمعرفة سارة عوض عيسى مسلم، ومستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة محمد سالم الظاهري.