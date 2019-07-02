كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تتدرب كأبطال الفورمولا في حلبة ياس مارينا؟

في عطلات نهاية الأسبوع بعد إغلاق المسار أمام المتفرجين ستجد غالبًا أعضاء فريق العمل أو السائقين، يركضون أو يركبون الدراجات حول المسار، حيث تقوم حلبة ياس مارينا الآن بتغيير ساعات عملها حتى يتمكن عشاق الفورمولا من التدريب كالسائقين المحترفين.

وستبدأ حلبة مرسى ياس أيام الإثنين والأربعاء والخميس بدروس وتمارين صباحية حول الحلبة لمسافة 5.55 كم.

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وحتى 22 سبتمبر، ستقام فعاليات التدريب المجانية من الساعة 5 صباحًا حتى 8 صباحًا، مما يتيح لك الفرصة لركوب الدراجات أو الركض أو المشي في درجات حرارة أكثر برودة.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يمانعون التدريب في الطقس الحار في الصيف، سيستمر حدث ليلة الثلاثاء حتى في الأجواء الحارة بين الساعة 6 مساءً و 10 مساءً، بحسب موقع esquireme.