كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فندق جديد من WALDORF ASTORIA في دبي

افتتحت مجموعة Waldorf Astoria فندقها الجديد WALDORF ASTORIA DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE

في دبي، والذي يعد بسحر نيويورك في الستينات من القرن الماضي، ويطل على أفق وسط المدينة المذهل.

ويقع الفندق المؤلف من 275 غرفة في برج دامان في مركز دبي المالي العالمي، وهو مستوحى من سحر مدينة نيويورك الستينات ويمتد من الطابق 18 إلى الطابق 55 من البرج.

وبالإضافة إلى تقديم 275 غرفة بما في ذلك 46 جناحًا و 28 جناحًا سكنيًا مع إطلالات مذهلة على الأفق، يوفر الفندق ثلاثة خيارات لتناول الطعام: مطعم على السطح مستوحى من الريفيرا الفرنسيةSt Trop، ومطعم Waldorf Astoria المميز Bull & Bear الذي يقدم لمحة عن الطعام الأصيل في نيويورك، وصالة Peacock Alley المميزة. ويمكن العثور على جميع المطاعم في الطابق 18، وتقدم مناظر بانورامية للمدينة، بحسب موقع واتس أون.

وفي مكان آخر من الفندق، يمكن للنزلاء تدليل أنفسهم في Waldorf Astoria Spa الكامل مع أربعة أجنحة للعلاج ومركز للياقة البدنية على أحدث طراز.

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وللأعمال والمناسبات، يضم الفندق عددًا من المساحات الفريدة بما في ذلك قاعة رقص كبيرة ومكتبة كاملة مع مطبخ مفتوح وقاعة اجتماعات.

تبدأ الأسعار عبر الإنترنت من 581 درهمًا لكل غرفة في الليلة، باستثناء الضرائب.

وأصبح والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي ثالث فندق من والدورف أستوريا يفتح أبوابه في الإمارات، بعد افتتاحات ناجحة في جزيرة النخلة جميرا وفي رأس الخيمة.

والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، برج دام، شارع السعادة، مركز دبي المالي العالمي، هاتف: 045159999. waldorfastoria3.hilton.com