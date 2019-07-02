كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تحذير للآباء من ترك أطفالهم في السيارة بالإمارات

تفاعلت الشرطة في إمارة الشارقة مع قضية إهمال الآباء الذين يتركون أطفالهم في السيارات.

ويمكن للأجواء الحارقة التي أثرت مؤخراً على دولة الإمارات، والتي من المحتمل أن تستمر حتى شهر سبتمبر، أن تتسبب في ارتفاع الحرارة في الجزء الداخلي من السيارات لأكثر من 50 درجة مئوية.

وقد يتعرض الأطفال الذين يتركون داخل المركبات للاختناق، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة القصوى وانخفاض مستوى الأكسجين إلى الوفاة.

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لشرطة الشارقة، حذرت السلطات أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم عن كثب، والتنبه إلى مكان وجودهم في جميع الأوقات.

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ويُظهر شريط التوعية والدين يجلسان أمام السيارة وهما يتناقشان، عندما يبدأ أحد أبنائهما في الشعور بالنعاس قبل أن يستلقي ويغط ففي النوم، بينما لا يزال الوالدان منشغلين بأمور أخرى ليترك الجميع السيارة ويتوجهون إلى الحديقة، دون أن يدركوا أن الطفل الصغير في خطر شديد.

وفقًا لتقارير صحيفة غلف نيوز السابقة، تقوم شرطة دبي بإنقاذ أكثر من 100 طفل محبوسين داخل السيارات كل عام. ويعكس هذا الرقم المروع الإهمال، ليس فقط من الآباء، ولكن أيضًا من سائقي الحافلات والمشرفين.