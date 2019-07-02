كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طيران الإمارات تطلق أقصر رحلة بالعالم بطائرات أيرباص أي 380

أطلقت طيران الإمارات أقصر رحلة في العالم على طائراتها من طراز A380 بين دبي ومسقط يوم الإثنين.

ومن المثير للاهتمام، أن المسافة بين دبي ومسقط هي فقط 340 كم، ومتوسط ​​وقت الرحلة الذي يستغرق حوالي 40 دقيقة بين دبي ومسقط، هو فقط 5 دقائق أكثر من الوقت المستغرق لتنظيف طائرة إيرباص A380 من قبل فريق من 42 شخص.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن نشر رحلتين A380 يوميًا اعتبارًا من 1 يوليو. وستشغل الخطوط الجوية A380 على EK 862/863 و EK864 / 865 من وإلى مطار مسقط الدولي (MCT). وستصبح مسقط أقصر رحلة طيران من طراز A380 لطيران الإمارات بمسافة 340 كيلومترًا لكل اتجاه.

وتُظهر خدمات A380 الجديدة إلى مسقط النهج الرشيق الذي تتبعه شركة الطيران في نشر الأسطول والتزامها بتوفير تجربة معززة على متن الطائرة لركابها، بحسب غلف نيوز.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس مركز العمليات التجارية في طيران الإمارات: “إن تقديم خدمات A380 إلى مسقط يعني أن المزيد من عملائنا سيحظى بفرصة تجربة منتجاتنا الرائدة، كما سيعزز خيارات السفر المفضلة. عُمان هي وجهة مهمة لطيران الإمارات، وسنواصل النظر في طرق لتنمية عملياتنا في السوق لخدمة عملائنا على أفضل وجه. ونشكر مطار مسقط الدولي والسلطات الحكومية على دعمهم في إطلاق عمليات A380 اليومية المزدوجة. ”

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قال الشيخ أيمن بن أحمد الحسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عمان: “نحن، في مطارات عمان، نفخر بمطار مسقط الدولي الذي أصبح تجسيدًا لكرم الضيافة والدفء في سلطنة عمان. ومنذ افتتاحه، حصل المطار على اعتراف دولي واسع وفاز بالعديد من الجوائز الدولية”.

وأضاف “إن تقديم رحلات A380 اليومية من وإلى مسقط، والتي ستستمر حتى سبتمبر المقبل، هو تكريم لجهود شريكنا الاستراتيجي، طيران الإمارات”.

وستحل خدمات A380 مرتين يوميًا محل EK 862/863 و EK 864/865. وتغادر رحلة طيران الإمارات صباح الإثنين دبي في الساعة 8.25 صباحًا لتصل إلى مسقط في الساعة 09.40. وتغادر رحلة العودة، EK 863، مسقط في تمام الساعة 1115 صباحًا لتصل إلى دبي في فترة ما بعد الظهر في الساعة 1225. وتغادر رحلة طيران الإمارات في وقت متأخر بعد الظهر EK 864 دبي في الساعة 16.10 وتصل إلى مسقط في الساعة 17.25. وتغادر رحلة EK 865 مسقط في الساعة 19.05، ويصل إلى دبي في الساعة 20.15. وستختلف أوقات الرحلات قليلاً مع بدء الجدول الشتوي في أواخر شهر أكتوبر.

وسيتم تشغيل كل من طائرات A380 المتجهة إلى مسقط بتكوين ثلاثي، مع 429 مقعدًا في الدرجة السياحية في الطابق السفلي، بالإضافة إلى 76 مقعدًا مسطحًا في درجة رجال الأعمال و 14 جناحًا من الدرجة الأولى للأجنحة الخاصة على السطح العلوي. وسيستمتع المسافرون الذين يسافرون عبر الصفوف الثلاثة بنظام الترفيه الجوي الذي يقدم أكثر من 4000 قناة ترفيهية.