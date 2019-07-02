الإمارات تتسلم رئاسة «الكيميائيين الخليجي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تسلمت الإمارات رئاسة اتحاد الكيميائيين الخليجي، ممثلة بالكيميائية موزة سيف مطر الشامسي، رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية، رئيسة الاتحاد.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التي استضافتها الجمعية الكيميائية الإماراتية برأس الخيمة، بمشاركة رؤساء وممثلي الجمعيات الكيميائية في الدول الأعضاء الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

ورحبت موزة الشامسي، رئيس اتحاد الكيميائيين الخليجي بالوفود المشاركة في بلدهم الثاني الإمارات التي تواكب احتفالات الدولة بعام التسامح واحتفالات العالم بالسنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية.

وقالت: سيكون من أولويات الاتحاد تنظيم المؤتمرات الكيميائية الخليجية وعقد الاجتماعات والندوات، والحلقات العلمية والفنية وورش العمل على مستوى دول الخليج ودعم المشاركة العلمية في مؤتمرات العلوم الكيميائية الدولية والإقليمية والتعاون مع المنظمات الكيميائية الدولية ذات الأهداف المماثلة، خصوصاً الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الكيميائية غير الخليجية بما يتفق وأهداف الاتحاد.

واعتمدت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي للدورة الماضية، وتشكيل لجنة لتطوير الموارد المالية للاتحاد، برئاسة الأمين المالي للاتحاد سعيد مهدي عباس على أن تضم ممثلين من كل الجمعيات الخليجية الأعضاء.

من جانبه، شكر أمين عام الاتحاد جمال بن ناصر العتيبي الجمعية العمومية على اعتمادها التقريرين المالي والإداري للفترة الماضية، ودعمها لجهود الأمانة العامة، مشيراً إلى عزم الاتحاد عقد المؤتمر الدولي الأول لاتحاد الكيميائيين الخليجي في نهاية العام المقبل 2020 في مملكة البحرين. ودعا الكيميائيين في الخليج للمشاركة والتفاعل مع كل أنشطة الاتحاد.