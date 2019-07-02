خدمات «تخطيط الشارقة» عبر «واتس آب»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة مجموعة من خدماتها عبر تطبيق «واتس آب» باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرقم 0097165121212، وذلك للمرة الأولى على مستوى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، حيث أتاحت لكافة المتعاملين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بطريقة سهلة وسريعة، ستوفر عليهم الوقت والجهد.

وصرح المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بأن إطلاق الخدمة الجديدة عبر «واتس آب» سيتيح للسادة المتعاملين التواصل مع الدائرة بشكل مباشر على مدار الساعة دون الحاجة إلى تحميل تطبيق الدائرة أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني، مبيناً أن متعاملي الدائرة سيتمكنون من الحصول على الخدمات بشكل فوري عبر إحدى المنصات التي تعد الأكثر شهرة في الدولة والعالم.

وأوضح أن قائمة الخدمات التي وفرتها الدائرة عبر طريق تطبيق «واتس آب» تضمنت إمكانية الحصول على قائمة الفروع، أو معرفة إحداثيات مواقع قطع الأراضي الخاصة بهم، أو حالة الطلب، أو رسوم المعاملات، والحصول على المنتج النهائي أو تجديد أو إلغاء عقد الإيجار، حيث تتوافر جميع هذه الخدمات بشكل آلي عبر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالخدمة بشكل آلي دون أي تدخل بشري.

ومن جهته، ذكر المهندس محمد الظفيري، مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الإلكترونية، أن إطلاق الخدمة الجديدة يهدف إلى إنجاز المعاملات بطريقة تلبي احتياجات المتعاملين وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال الجهود الحثيثة لتوظيف التقنيات المتطورة والمبتكرة لتحقيق المزيد من الكفاءة في مجال إسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة توفر 9 خدمات أساسية لمتعاملي الدائرة، ويمكن استخدامها على مدار اليوم وخارج أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطلات الرسمية والإجازات، حيث إن الخدمة الجديدة توفر تواصلاً آلياً ومباشراً دون الاضطرار إلى تسجيل الدخول كما في التطبيقات السابقة، مشيراً إلى أن المراحل القادمة من إطلاق الخدمة ستوفر المزيد من الخدمات سيتم الإعلان عنها فور إضافتها لحزمة الخدمات الفورية المتوافرة في الوقت الحالي.

وحول طريقة استخدام الخدمة أوضح بأن المتعامل يستطيع استخدام الخدمة فور تسجيل الرقم المعلن عنه وإرسال رسالة «مرحبا» باللغة العربية أو Hello باللغة الإنجليزية للبدء في اختيار الخدمات المعروضة آلياً وحتى إنهاء الخدمة وتسلم المنتج النهائي.