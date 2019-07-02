محمد بن راشد: لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً

أبوظبي (الاتحاد) وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي، وقال سموه: «إننا لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».

وجاء في تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي.. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة... ورسالتي لكافة المسؤولين.. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».

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