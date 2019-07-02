مسؤولون حكوميون لـ «الاتحاد»: التوجيهات تضمن تقديم خدمات عالمية بكفاءة عالية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مسؤولون بالحكومة الاتحادية والمحلية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ببدء تقييم 600 مركز خدمات حكومية، تضمن تقديم الخدمات وفق أعلى مواصفات الجودة وحسب الكفاءة والشفافية.

وأشاروا في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن توجيهات سموه ستؤدي خلال الفترة المقبلة، إلى رفع نتائج المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين ونسبة السعادة الوظيفية، وتعزز تدابير تحقيق الرفاه في سياق التنمية المجتمعية التي تحقق مشاركة الفئات المعنية كافة من موظفين ومتعاملين وشركاء في عملية تصميم وتطوير الخدمات، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، بما يضمن المراقبة والمراجعة والتطوير لمواءمة خدماتها توقعات المتعاملين.

وذكروا أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تطوير الأدوات والمنهجيات والوسائل الكفيلة ببناء قدرات الجهات، بما يدعم توجهاتها بتوفير تجربة سلسة وسعيدة للمتعاملين، خصوصاً أن الخدمات تمثل وسيلة التواصل الأولى والمباشرة بين الحكومة والناس، ما يتطلب الاستماع الدائم إليهم عبر القنوات كافة، وتعزيز التواصل والحوار، وبناء علاقة إيجابية معهم.

ولفتوا إلى اهتمام الجهات الحكومية بالابتكار في تطوير الخدمات والمشاريع الهادفة لتحقيق سعادة المتعاملين، بناء على احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، وتجارب الجهات وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

أسباب وحقائق

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقييم أداء مراكز الخدمات الحكومية، تجسد أهمية تحقيق السعادة والرفاه في سياق التنمية المجتمعية التي تحقق مشاركة الفئات المعنية كافة من موظفين ومتعاملين وشركاء في عملية تصميم وتطوير الخدمات.

وأضاف: يتم قياس مشاركة جميع الفئات وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، بما يضمن المراقبة والمراجعة والتطوير لمواءمة خدمات الجهات الحكومية مع توقعات المتعاملين، بل وإبهارهم، لذلك فالحكومة تعمل على تقديم خدماتها للمتعاملين وفق أعلى مواصفات الجودة.

وأكد النعيمي حرص الوزارة على تحقيق رضا المتعاملين، وتوفير الإجابات كافة عن التساؤلات التي يطرحها المراجعون للخدمات، وتوفير المعلومات حول جميع المعاملات التي تتم بين الكادر الإداري وفئات المتعاملين من مختلف الجهات والهيئات والأفراد.

ونوه بتطبيق الحكومة الرشيدة خطة عمل للسعادة وجودة الحياة، حسب مؤشرات قياس وبرامج عمل ومبادرات، وهو ما يرتبط بالأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021؛ بهدف رفع معدلات رضا الموظفين والمراجعين في الوقت نفسه، وتحفيز المؤسسات الحكومية كافة لإطلاق برامج ترسخ ثقافة السعادة كأسلوب عمل وحياة في دولة الإمارات.

ولفت إلى تحقيق الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية، وابتكار الوسائل والأدوات التي تمكن المتعامل من خلال إشراكه في تطوير الخدمات، وتصميم باقات مشتركة توفر له فرصة إنجاز معاملته في مكان واحد بسرعة وكفاءة، مؤكداً أن ما تم إنجازه في هذا الجانب يمثل أدوات رئيسة لتحقيق السعادة للمتعاملين.

Advertisements

خطوات تنفيذية

من جانبه، قال عوض صغير الكتبي، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع الخدمات المساندة: تؤكد الوزارة مواصلتها الالتزام بتقديم الخدمات وفق أعلى مواصفات الجودة، لترقى لتطلعات واحتياجات متعامليها، وتعمل على وضع التدابير التي تجسد أهمية تحقيق السعادة والرفاه، في صميم عملية تطوير ميثاق سعادة المتعاملين وفق مجموعة من مؤشرات الأداء.

وأضاف: توفر الوزارة الأدوات التي تضمن المراقبة والمراجعة والتطوير لمواءمة خدماتها مع توقعات المتعاملين باستخدام أفضل الممارسات والمفاهيم الحديثة في الخدمات المؤسسية الرائدة، ما يساهم في تعزيز العلاقة المشتركة وبناء شراكة مستدامة.

وأشار الكتبي إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبذل جهوداً حثيثة لتحسين جودة خدماتها من خلال تبسيط جميع الإجراءات وتطوير مراكز الخدمة خصيصاً، لتحقيق تطلعات المتعاملين بالحصول على خدمات ذات جودة عالية.

وأكد الكتبي التزام الوزارة بتحقيق التميز المؤسسي ضمن القطاعات كافة وعبر قنوات عملها، بالإضافة إلى تحديث بنية تحتية تقنية معلوماتية داعمة تضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة المتعاملين، وذلك انسجاماً مع أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الهادفة لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة والأمن الصحي.

فلسفة التقييم

إلى ذلك، قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن سر تميز دولة الإمارات، وتقدمها يكمن في قيادتها الرشيدة التي تحرص أشد الحرص على رفعة دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي، نابعة من حرص سموه على أن تكون الإمارات دائماً في المركز الأول، وكذلك من حرص سموه على راحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بتقديم خدمات مبتكرة، تلبي احتياجاتهم.

وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عودنا دائماً على أن نكون في المركز الأول، ولن يرضى بغير المركز الأول عالمياً في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأكد الفلاسي، أن الإمارات ستبقى الأفضل عالمياً، كما أراد لها قادتها، وستبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبيتها، وجعلها مكاناً يصبو إليها جميع البشر للعمل والعيش فيها.

نتائج التقييم

وأكد خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقييم مراكز الخدمة الحكومية يصب في مصلحة المتعاملين والموظفين في آنٍ معاً.

وقال إن توجيه سموه يتيح الوقوف على نقاط القوة والضعف في العمل اليومي، ما يفتح الباب للتصحيح ومجازاة المحسن ومحاسبة المقصر، ويؤكد المنهج القويم الذي تسلكه حكومتنا الرشيدة للوصول إلى أعلى مراتب الإجادة والتميز.

وأضاف أن توجيهات سموه في هذا الإطار، رسالة للجميع بأن مراكز الخدمة الحكومية يجب أن تكون مراكز للإبداع والتطوير وحسن الضيافة والاستقبال، لافتاً إلى أن الأهم من الخدمة الحكومية، هو أسلوب تقديمها، وأهم من عدد المعاملات، رضا المتعاملين، مؤكداً أن قيمة ومنزلة كل مسؤول تكمن ما ينجزه في خدمة الناس وإسعادهم.