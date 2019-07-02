تخريج الدفعة الأولى من «أبناء الإمارات علماء المستقبل»

عجمان (وام)

احتفلت جامعة الخليج الطبية في عجمان بتخريج الدفعة الأولى من طلبة البرنامج المجاني «أبناء الإمارات علماء المستقبل»، بحضور الدكتور حسام حمدي مدير الجامعة والبروفيسور سالم شعيب نائب مدير الجامعة للأبحاث العلمية، والدكتورة رانيا زعرور مدير البرنامج وكيرستن كونورز مدير مساعد في الاستشارات التعليمية بمجموعة مدارس جيمس، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

ويهدف البرنامج الذي انطلق قبل عامين ويعد الأول من نوعه، إلى غرس ثقافة البحث العلمي في طلبة المدارس في مرحلة مبكرة من عمرهم ودعم مسيرتهم العلمية برعاية باحثين وعلماء في بيئة بحثية متمثلة بمعهد بحوث الطب الدقيق وأبحاث السرطان التابع لجامعة الخليج الطبية، ليكتسبوا جملة من المهارات والعلم وعملهم كباحثين مساعدين في أبحاث السرطان بشكل خاص.

ودعا الدكتور حسام حمدي طلبة المدارس الحكومية للانخراط في هذا البرنامج الذي انطلق في عام 2016 في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإيلاء البحث العلمي وبناء كوادر قادرة على الابتكار والإبداع.

ولفت إلى أنه في هذا الإطار قامت جامعة الخليج الطبية بطرح البرنامج، حيث التحق به 16 طالباً وطالبة من صفوف الحادي عشر بمدارس مجموعة مدارس جيمس من الشارقة ودبي وأبوظبي، وتم وضع البرنامج الذي تتحمل الجامعة كافة تكاليفه بأهداف تعليمية واضحة ومحددة تتصدرها رغبة الجامعة بتكوين جيل من العلماء، باعتبارها حاضنة بحثية مهمة يمكن أن تسهم في تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم العلمية.

وأعلن بدء الدورة الثانية للبرنامج مطلع سبتمبر المقبل حيث تم فتح باب التقدم لهذا البرنامج لكافة المدارس الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن السعة الاستيعابية والعدد الذي يمكن قبوله سيكون محدوداً بعد مقابلة شخصية للطالب وذويه للتأكد من جديتهم بالانخراط في البرنامج البحثي وموافقة أولياء الأمور خطياً على إحضارهم إلى مقر الجامعة كل يوم سبت طوال المدة.