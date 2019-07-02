«الأوقاف» توعي بمناسك الحج

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنفذ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حملة توعية بالحج ومناسكه، ضمن دورة علمية «دورة فقه الحج» لتوعية حجاج الدولة بأحكام المناسك، من ضمن فعاليات «مجالس الخير العلمية» التي تنظمها الهيئة، وتخدم الدورة العلمية الرجال والنساء، على مستوى الدولة، والذين تقرر سفرهم لأداء الفريضة، والذي يأتي اتساقاً مع الخطة الموحدة للدروس العلمية، التي تنفذها الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أن الدورة تقام خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 4 أغسطس، وتقام الدورة الأسبوعية كل يوم أحد عقب صلاتي المغرب والعشاء حسب التوقيت، المحدد بكل منطقة من مناطق الدولة بهدف شرح فقه الحج خاصة الذين يؤدون الفريضة أول مرة، من الذين تم إبلاغهم بالاختيار لأداء الفريضة هذا الموسم.

وحددت الهيئة مساجد معينة بكل إمارة يتم فيها إقامة الدروس الخاصة بالدورة، سواء للرجال أو النساء، وفي أبوظبي تم تحديد مسجد الشيخ زايد بمنطقة المشرف عقب صلاة العشاء للذكور، وكذلك مسجد شيخة أحمد علي السويدي في منطقة بني ياس للذكور، وأيضاً عقب صلاة العشاء، أما مسجد الشيخ منصور بن زايد في منطقة الشامخة، فتم تخصيصه للدروس الخاصة بالنساء عقب صلاة المغرب.