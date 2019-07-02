أحمد بن محمد بن راشد يعزي في وفاة طارق الحواي وحميد المهيري

دبي (وام) قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم طارق عبدالله علي الحواي الذي ارتقى شهيداً أثناء أدائه واجبه الوطني في صفوف رجال الدفاع المدني في دبي.

وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وذوي الفقيد، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس العزاء في منطقة الورقاء مساء أمس.

ومن جهة ثانية، قدم سمو رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم حميد أحمد بن مسحار المهيري، حيث قام سموه بزيارة مجلس العزاء في منطقة المرموم في دبي مساء أمس، وقدم أحر التعازي وصادق المواساة إلى أنجال وأسرة وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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