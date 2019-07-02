البواردي يستقبل سفيري موريتانيا وكندا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، مسعود حسين، سفير كندا لدى الدولة، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكندا وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك.

واستعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي صباح أمس، محمد الهيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، بحضور مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للسفير.

ورحب معاليه بالسفير الموريتاني، وبحث معه العلاقات بين دولة الإمارات وموريتانيا، وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم، وتبادلا وجهات النظر حولها.