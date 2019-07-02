عبدالله آل حامد: مركز أبوظبي للصحة العامة يدعم رفاهية السكان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي تكليف مطر سعيد النعيمي بمهام مدير عام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة ليتولى جملة من المهام بما في ذلك إدارة وتنسيق خطط وضع معايير الصحة العامة وقيادة جهود التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع أطراف فاعلة على المستوى المحلي والعالمي.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكما لإمارة أبوظبي أصدر قانونا بإنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة ويهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة: «يسرني أن أرحب بمطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة، وإنني على ثقة بأنه سيسهم بخبراته الواسعة في المضي قدماً بتعزيز صحة ورفاه سكان إمارة أبوظبي، واضعاً صحتهم نصب عينيه، فهي الأولوية التي نسعى على الدوام لتحقيقها وهي نقطة البداية والنهاية لمنطق عملنا وجهودنا».

وحول إنشاء المركز، أكد معاليه «إن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بصحة سكان الإمارة وحرصها الدؤوب على الارتقاء بها، باعتبارها أغلى ثروة، وهي أساس التنمية ومحركها وستظل دائماً على رأس قائمة أولوياتها، بل ويترجم جهودها المستمرة للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع من خلال التركيز على تعزيز الصحة العامة والصحة الوقائية». وأضاف: «سيشكل المركز حجر أساس لتحسين صحة ورفاهية سكان الإمارة وقوة دافعة للجهود التي ستكرس لتحديد احتياجاتهم الصحية وتبني وتطوير استراتيجيات وسياسات مستندة إلى أسس علمية تمهد الطريق لتنفيذ برامج ومبادرات تجعل من الوقاية أسلوب حياة، متطلعين للمضي قدماً بطموحات القيادة الرشيدة لتمكين مركز أبوظبي للصحة العامة من الإسهام في تحقيق رؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى».