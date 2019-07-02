«الصحة» تستقطب 22 استشارياً زائراً

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر يوليو، والذي يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، بلغت 16 طبيباً استشارياً بالإضافة لفريق من 6 استشاريين متخصصين بجراحة القلب. وتشمل خبرات الأطباء 15 تخصصاً طبياً حيوياً؛ منها طب الأطفال العصبي، الغدد الصماء عند الأطفال، الجراحات الروبوتية، الغدد الصماء (داء الأيض)، أمراض طب الأعصاب، طب التخدير وعلاج الألم، أمراض الدم للأطفال، وجراحة القلب.

كما تضم تخصصات متعددة، في جراحة السمنة، وأمراض الطب النفسي - اضطرابات المزاج والقلق، واضطرابات الطعام، وأمراض الطب النفسي المصاحبة للأمراض العضوية، أمراض العيون - جراحة الشبكية، أمراض القلب التداخلية، وجراحة مفصل الكتف.

ويستفيد من خدمات الأطباء الزائرين لشهر يوليو 2019، المرضى المراجعون في 9 مستشفيات تابعة للوزارة، ومنها القاسمي للنساء والأطفال والولادة، الكويت بالشارقة، القاسمي، عبيدالله، خورفكان، الأمل للصحة النفسية بدبي، صقر، شعم، دبا.

وأشار الدكتور سلطان أحمد الشريف، مدير مكتب الأطباء الزائرين، إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ومواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الطبية العالمية. ويبرز دور برنامج الأطباء الزائرين في استقطاب أهم الكفاءات العالمية في التخصصات الطبية المعقدة والنادرة، لتوفير طرق علاجية متقدمة تخفف آلام المرضى، بالإضافة لإثراء خبرات الكوادر الطبية بالوزارة والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.