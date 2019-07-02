«الرحبة» ينقذ ساقي مريض من البتر

منى الحمودي (أبوظبي)

نجح الفريق الطبي في مستشفى الرحبة التابع لشركة «صحة» في علاج مصاب تعرضت أطرافه السفلية لإصابات ناجمة عن قوة انفجارية عالية الطاقة. حيث عانى المريض من كسور مفتوحة متعددة بالساقين مع إصابته بالعدوى وفقدان جزئي بالعظم.

وتفصيلاً أوضح الدكتور إرشاد وحيد، اختصاصي جراحة عظام في مستشفى الرحبة، أن إصابة المريض كانت خطيرة وشملت وجود كسور مفتوحة بعظم الساق بالجانبين مع فقدان جزئي بالوظائف العصبية وكسور بكل من عظام الكاحل والكعب والعقب وأوسط القدم ومشط القدم لكلتا القدمين.

وقال: «بعد مناقشة حالة المريض بشكل مستفيض مع زملائنا من أطباء جراحة العظام، رجحنا إجراء عملية بتر للأطراف السفلية تحت الركبة وذلك للسيطرة على العدوى واستعادة بعض الوظائف لتمكينه من الحركة مبكراً».

وتابع: «كما هو متبع بالقواعد الجراحية لإصابات الأطراف الشديدة، ينطوي العلاج الجراحي للحفاظ على الساقين على إجراء عمليات جراحية متعددة على مدار فترة زمنية طويلة وقد لا يكون علاجاً ناجحاً، وذلك لصعوبة وتعقيد هذه الإصابات»، مشيراً إلى أن المريض كان حريصاً على تجنب العلاج بالبتر، وعليه تم علاجه باستخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق مع خضوعه للعديد من عمليات تنضيد الجرح والتطعيم الجلدي مع إجراء عمليات جراحية متعددة للعظام. وأشار إلى أن تثبيت كسور عظام الساقين تطلب استخدام المثبت الخارجي جهاز إليزاروف والذي امتد ليشمل كلتا القدمين. منوهاً بأنه بعد السيطرة على العدوى أُجري دمج لعظام الكاحل بالجانبين، كما تم نقل العظم لإعادة بناء عظم الساق الأيسر المفقود باستخدام تقنية إليزاروف. وانتهى إلى أن المريض خضع لما يقارب 23 عملية جراحية بسيطة ومعقدة، نتج عنها التئام كسور الساق اليمنى ومعالجة العدوى، لافتاً إلى أن المريض لن يستعيد الوظائف الطبيعية بصورة كاملة ولكن يمكنه الآن المشي.