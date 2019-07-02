الامارات | «كليفلاند أبوظبي» يجري أول جراحة سمنة في الإمارات بـ «الروبوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كليفلاند أبوظبي» يجري أول جراحة سمنة في الإمارات بـ «الروبوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى أطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جراحة مبتكرة، هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، استخدموا فيها الروبوت بشكل كامل، لتغيير مسار عصارة البنكرياس، وتحويل «الإثني عشر» لدى مريضة إماراتية، ليتيحوا بذلك خياراً جراحياً لعلاج البدانة على المستويين المحلي والإقليمي.

وكانت المريضة الشابة خضعت قبل سنوات لجراحة تكميم المعدة في مستشفى آخر، لكنها اكتسبت وزناً جديداً، وارتفع مؤشر كتلة الجسم لديها إلى المستوى الذي يرتبط بحالات العجز المرتبطة بالبدانة، لذا قرر أطباء «كليفلاند أبوظبي» مساعدتها عن طريق استخدام الروبوت، لتغيير مسار عصارة البنكرياس، وتحويل «الإثني عشر»، لتقليص جزء كبير من مسار الطعام في الأمعاء الدقيقة، ما يسهم في مروره بسرعة، وتقليل كميات الدهون والسعرات الحرارية التي يمتصها الجسم. وأكد استشاري الجراحة العامة في معهد أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الدكتور ريكارد كورسيل، الذي أجرى الجراحة، أن حالة المريضة الصحية قد تحسنت بما سمح لها بالعودة إلى منزلها في الفجيرة بعد أربعة أيام فقط قضتها في المستشفى، وقال: «تفيد جراحة الروبوت في الحد من الألم لدى المريض. هذه العملية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ونحن نعتقد أن هناك إمكانات قوية لاستخدام الروبوت في المزيد من جراحات السمنة».

حالة المريضة تحسنت بما سمح لها بالعودة إلى منزلها بعد أربعة أيام قضتها في المستشفى.