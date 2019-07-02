الامارات | سيف بن زايد وأحمد بن محمد يعزِّيان في شهيد الواجب طارق الحواي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد وأحمد بن محمد يعزِّيان في شهيد الواجب طارق الحواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي، الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملائه، من فرق الدفاع المدني، في إطفاء حريق بأحد المباني بمنطقة الخليج التجاري.

فقد زار سموه، أمس، مجلس عزاء الشهيد في منطقة الورقاء بدبي، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرته، داعياً الله تعالى أن يتغمده برحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

إلى ذلك قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم طارق عبدالله علي الحواي، الذي ارتقى شهيداً أثناء أدائه واجبه الوطني في صفوف رجال الدفاع المدني في دبي.

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وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وذوي الفقيد، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

جاء ذلك، خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مجلس العزاء في منطقة الورقاء مساء أمس.

من جهة ثانية، قدّم سمو رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحوم حميد أحمد بن مسحار المهيري، حيث قام سموه بزيارة مجلس العزاء في منطقة المرموم في دبي مساء أمس، وقدّم أحر التعازي وصادق المواساة إلى أنجال وأسرة وذوي الفقيد، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته - إنا لله وإنا إليه راجعون.