الامارات | الحبس 6 أشهر والإبعاد لـ 3 لصوص في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 6 أشهر والإبعاد لـ 3 لصوص في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في الشارقة على ثلاثة أشخاص آسيويين، بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء عقوبتهم، بعد إدانتهم بسرقة 8000 درهم من أحد المطاعم، بعدما تمكنوا من كسر الباب ليلاً وسرقة المطعم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الشرطة يفيد بوجود سرقة في أحد المطاعم بمنطقة مويلح، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية إلى محل الواقعة وتم رفع البصمات والأدلة الجنائية والتوصل إلى المتهمين وضبطهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة المطعم من خلال فتح قفل الباب بأسلوب مبتكر دون كسره، وتمكنوا من الاستيلاء على 8000 درهم كانت بداخله، وعليه تم إحالتهم إلى المحكمة. وكانت المحكمة واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، واعترفوا بها، وكرروا اعترافاتهم الواردة في التحقيقات، مشيرين إلى أن المتهمين الأول والثالث دخلا المطعم في منطقة مويلح، وظل المتهم الثاني يراقب المكان في الخارج حتى ينذرهما في حال جاء أحد، وبعد تمكنهم من سرقة 8000 درهم فروا هاربين، وتقاسموا المبلغ في ما بينهم، لافتين إلى أن الشرطة وجدت المبلغ بحوزتهم وقت إلقاء القبض عليهم. وكان الشاكي حضر إلى المحكمة وتنازل عن حقه الشخصي، وطلب من المحكمة تحقيق العدالة ومحاكمتهم.