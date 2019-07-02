الامارات | شرطة دبي تساعد أسرة عُمانية تعطلت مركبتها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تساعد أسرة عُمانية تعطلت مركبتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، بلاغاً من جمال بن سليمان الكمشكي، عُماني، بخصوص تعطل سيارته على شارع المطار، في منطقة خطرة تتمثل في المثلث الواصل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، على الفور انتقل فريق من الشرطة إلى مكان تعطل السيارة، وعملوا على تأمينها وتأمين السلامة المرورية في المنطقة تجنباً لوقوع أية حوادث.

وتبين أن السيارة المتعطلة من نوع جيمس كبيرة، وعلى متنها 13 فرداً من الأسرة بين نساء وأطفال وكبار في السن، ما استدعى ضرورة الحرص على تأمين سلامتهم أولاً، حيث تم نقل عدد منهم إلى سيارة تابعة لشرطة دبي وعدد آخر إلى سيارة أجرة، وتم الاستعانة برافعة لنقل السيارة المتعطلة إلى ورشة تصليح. وحرص فريق العمل على مساندة أفراد الأسرة والوقوف إلى جانبهم، لحين انتهاء الورشة من تصليح السيارة، والتأكد من استكمال رحلتهم بأمان إلى وطنهم. ونشر المواطن العُماني عبر مواقع التواصل الاجتماعي «شكراً للقيادة العامة لشرطة دبي على التعامل الرائع والراقي وسرعة الاستجابة للبلاغ بعد اتصالي بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات».

وكرّم القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، الموظفين الأربعة (ثلاثة عسكريين ومدني) لمساعدتهم المواطن العُماني وأسرته. وأشاد المري بجهود وانضباط والتزام كل من رقيب أول علي محمد علي الجازعي، والشرطي محمد زيد نصر، والشرطي عبداللطيف حميد الندابي، والمدني عبدالواحد عبدالصمد، لأدائهم المتميز، ما ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.