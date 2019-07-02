الامارات | علاج 5 حالات لسرطان ملتحمة العين في مستشفى توام

شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 5 حالات لسرطان ملتحمة العين في مستشفى توام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الفريق الطبي لجراحة العيون في «مستشفى توام»، بالاشتراك مع «جونز هوبكنز» الطبية، التي تُعد إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في علاج خمس حالات لسرطان ملتحمة العين.
وقالت استشارية القرنية وتصحيح النظر الدكتورة هدى سيف الظاهري، إن المرضى خضعوا للاستئصال الجراحي الكامل والناجح للأورام، مع ترميم سطح العين، كما تم علاج بعضها بأحدث العلاجات الكيميائية بقطرات الأنتيرفيرون.
وأكدت أن سرطان الملتحمة يُعد من الأورام النادرة التي تصيب العين. ولم تتوصل الدراسات لمعرفة المسببات المباشرة لهذا النوع من الأورام، ولكن يعتقد أن التعرض لمستويات عالية من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، والتدخين، واضطرابات المناعة، والأشخاص ذوي البشرة الفاتحة قد يكونون أكثر عرضة لمثل هذه الأورام.
وأضافت الظاهري: «معظم الأورام التي تصيب سطح أو قاع العين لا تصاحبها أعراض ملحّة، أو واضحة، إلا أن الفحص لدى طبيب العيون يساعد على التشخيص المبكر لمثل هذه الحالات».
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