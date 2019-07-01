محمد بن راشد يوجه بتقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،اليوم الإثنين، بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي. وقال سموه إننا لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا". وجاء في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي "تويتر": "وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي .. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة ... ورسالتي لكافة المسؤولين .. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا". اقرأ أيضاً.. محمد بن راشد يعلن عن "قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020"



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