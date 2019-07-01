محمد بن زايد يستقبل الوفد المشارك في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في قصر البحر، الوفد المشارك في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 "ISALEX19".

ورحب سموه بممثلي الدول الأعضاء في التحالف الأمني، مؤكداً أهمية استضافة الدولة هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الشركاء لمواجهة مختلف التحديات خاصة الأمنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في العالم أجمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات تدعم كل الجهود والمبادرات المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها، وتطوير سبل الوقاية منها من خلال إيجاد أرضية مشتركة ومنظومة عمل أمنية متكاملة للتصدي لجذورها وامتداداتها التي تستهدف مختلف مناطق العالم.

وشدد سموه على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات المتنامية على مختلف الصعد الإقليمية والدولية، وتكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه الجرائم التي تشكل تحدياً حقيقياً يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الأطراف من أجل مواجهته والتغلب عليه.

يذكر أن التحالف الأمني الدولي الذي انطلق في أبوظبي خلال عام 2017، يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاون مشتركة، وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول، ويضم حالياً تسعة أعضاء هي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية ومملكة إسبانيا وجمهورية السنغال وجمهورية سنغافورة وجمهورية سلوفاكيا، فيما يعد التمرين تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق وتقييم أدوات واستراتيجيات دول التحالف الأمني الدولي المشتركة.

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وحضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين وضيوف مجلس قصر البحر.

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وكانت الوفود المشاركة في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي، قد زارت موقع "واحة الكرامة" بأبوظبي يوم أمس الأحد، ضمن الأنشطة الفعاليات التي يقومون بها في العاصمة.

واطلعت الوفود أثناء جولة ميدانية تعريفية على أهم المعالم الوطنية والحضارية في الواحة، التي تروي قصص وتضحيات أبطال الإمارات، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها، لـتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً داخل الدولة وفي المحافل الدولية.