التمرين العسكري المشترك " الثوابت القوية 1" يختتم فعالياته

أختتمت اليوم فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 1" والذي أقيم على أرض الدولة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والذي هدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات، وتوحيد العمليات والمفاهيم المشتركة وأساليب التدريب بما يسهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وقد حقق تمرين "الثوابت القوية 1" الأهداف المرسومة له حيث أدت القوات المشاركة في التمرين دورها بنجاح ما عكس الكفاءة القتالية التي يمتاز بها الجانبان في التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة المختلفة.

حضر فعاليات اليوم الختامي للتمرين سعادة اللواء الركن عقاب شاهين رئيس هيئة العمليات وسعادة العميد الركن طاهر المراشدة مدير العمليات الحربية بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة للبلدين.



اشتملت فعاليات التمرين على العديد من التدريبات المشتركة منها الدفاع الساحلي والقتال في المناطق المبنية والرماية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والتي أظهرت المهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي حظيت بها القوات المشاركة إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

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وتم تنفيذ مرحلة القتال في المناطق المبنية و"انفتاح" فريق قتال في مهمة تأمين وتطهير منطقة مبنية مع اشتراك مجموعات القناصين من الجو ومشاركة فرق مقاومة الإرهاب .

وتميز العمل باشتراك الجندي الإماراتي والأردني جنباً إلى جنب وإظهار العمل المشترك والفهم المتبادل بين المشاركين في التمرين وإبراز الكفاءة العملياتية للقوات في القتال في البيئة المبنية المعقدة وتكامل صنوف الأسلحة لإنجاز المهام ضمن فريق واحد.

يندرج التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 1 " ضمن التدريبات المشتركة التي تقام بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إطار التعاون العسكري المشترك بينهما بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف وحدات القوات المسلحة المشاركة في هذا التمرين.



جدير بالذكر أنه وخلال مراحل التمرين في الأيام القليلة الماضية شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة جانباً من التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 1" .

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - بمناسبة تنفيذ التمرين العسكري المشترك - أن التعاون العسكري المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يصب في مصلحة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويعزز العمل في مواجهة المخاطر التي تواجه الأمن الإقليمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص، ويوثق من عرى المحبة والتفاهم التي تجمع بين أبناء الشعبين الشقيقين منذ القدم.

وأضاف سموه أن هناك تاريخاً طويلاً وحافلاً من التعاون العسكري المثمر والمتميز بين البلدين الشقيقين، يجسد قوة العلاقات بينهما، والإدراك المشترك لأهمية التعاون والتنسيق بين الأشقاء في ظل بيئة إقليمية مضطربة مليئة بمصادر التوتر والتهديد وعدم الاستقرار.

وأشار سموه إلى أن التمارين والتدريبات العسكرية المتنوعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية تسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة في البلدين، وتعزيز جاهزيتها للقيام بالمهام المنوطة بها على المستويات كافة.. مشيداً بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه القوات التي شاركت في التمرين "الثوابت القوية 1" وما أبدته من كفاءة وتفان واحترافية ما يسهم في نجاح التمرين في تحقيق أهدافه التي كانت مخططة له وهو أمر يبعث على الفخر والارتياح لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية والأردنية من تطور وقوة وما تمتلكانه من قدرة على العمل معاً في مواجهة التهديدات المشتركة.

من جانبه أكد العميد الركن سعيد سالمين مدير التمرين أن العمل المشترك مع القوات الشقيقة والصديقة ليس بغريب على قواتنا المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي اكتسبت الخبرات التراكمية المختلفة في تنظيم التمارين المشتركة بمختلف أفرع القوات المسلحة بالمفهوم المشترك وفي مختلف مناطق العمليات. مؤكداً أن تمرين الثواب القوية 1 شكل مرحلة متقدمة في مسار التعاون العسكري بين البلدين وتحديداً فيما يتعلق بإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتوحيد المفاهيم والاجراءات بين المشاركين في التمرين، كما أسهم التمرين بدرجة كبيرة في رفع كفاءة القوات المسلحة للبلدين.

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