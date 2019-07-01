سيف بن زايد يعزي في شهيد الواجب طارق الحواي بمنطقة الورقاء بدبي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملائه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حريق في أحد المباني بمنطقة الخليج التجاري.

فقد زار سموه اليوم مجلس عزاء الشهيد في منطقة الورقاء بدبي وأعرب عن خالص تعازيه لأسرته داعياً الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته. اقرأ أيضاً: سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة زوجة عبدالله الشرفاء

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