اليوم : عروض لافلام الطلبة بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية مساء اليوم العرض الخاص لأفلام مشروع تخرج برنامج التحريك والفيديو فيلم بقسم فنون الميديا بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية .

قال دكتور اشرف مهدي رئيس قسم فنون الميديا بالجامعة ان لجنة التحكيم اخذت قرارها في الأفلام سابقا والتي أعدته تحكيما ناجحا لما شاهدوه من مستوى طيب ومبشر لأول دفعة تقوم بصناعة الافلام التي تنوعت بين افلام التحريك والافلام الروائية القصيرة وعددها ٢١ فيلم .

اضاف مهدي : " تكونت اللجنة من المخرج الكبير سمير عوف ومدير التصوير والإضاءة الفنان الدكتور محسن أحمد وأستاذ التحريك الدكتور عبد العليم زكي وأستاذة المونتاج الدكتورة غادة جبارة ومهندس الصوت احمد جابر والسيناريست ورئيس مهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة محمد عبد الخالق .

يحضر العرض محبي السينما ورواد مركز الابداع بالإضافة إلى عميدة الكلية ا.د. هنى يس و بعض أساتذة القسم ، و الاستاذ محمد الشوربجي مدير التصوير والإضاءة وأم.د. منصور الشريف و د. ريم لطفي.

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