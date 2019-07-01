الامارات | ارتفاع الحرارة وأمطار الظهيرة أبرز سمات الطقس في يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة وأمطار الظهيرة أبرز سمات الطقس في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر يوليو يعد أحد أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية وأهمها منخفض الهند الموسمي والتي تعمل على رفع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دورا هاما خلال هذا الشهر حيث تتاثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلا وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا وتكون محمل ومثيرة للغبار.

وقال :"كما تتعرض المناطق الجبلية الشرقية والجنوبية من الدولة لاحتمالية تكون السحب الركامية حيث تتطور هذه السحب بسبب الجبال وارتفاع في درجات الحرارة ويتسبب عنها سقوط بعض الأمطار في فترات ما بعد الظهر، كما يمكن أن تتأثر الدولة في هذا الشهر منطقة التجمع المدارية (منطقة التقارب بين المدارين ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحيانا".

وأشار إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى خلال هذا الشهر يتراوح ما بين 40.7 و 43.8 درجة مئوية، بينما متوسط درجة الحرارة الصغرى يتراوح ما بين 29.1 و 31.4 درجة مئوية، فيما كانت أعلى درجة حرارة عظمى 51.8° في مزيرعة سنة 2017، وأقل درجة حرارة 17.9° في ركنة سنة 2004، منوهاً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام ضباب ويوم ضباب خفيف، بينما أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 58.2 ملم على الفقع في سنة 2016.