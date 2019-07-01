الامارات | مستشفى توام ينجح في علاج 5 حالات لسرطان ملتحمة العين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الفريق الطبي لجراحة العيون في "مستشفى توام" بالاشتراك مع جونز هوبكنز الطبية والذي يعد إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في علاج خمس حالات لسرطان ملتحمة العين.
وأوضحت استشارية القرنية وتصحيح النظر الدكتورة هدى سيف الظاهري، أن المرضى خضعوا للإستئصال الجراحي الكامل والناجح للأورام مع ترميم سطح العين كما تم علاج بعضها بأحدث العلاجات الكيميائية بقطرات الأنتيرفيرون.
وأكدت الظاهري أن سرطان الملتحمة يعد من الأورام النادرة التي تصيب العين.
وعلمياً لم تتوصل الدراسات لمعرفة المسببات المباشرة لهذا النوع من الأورام ولكن يعتقد أن التعرض لمستويات عالية من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والتدخين وإضطرابات المناعة والأشخاص ذوي البشرة الفاتحة قد يكونون أكثر عرضة لمثل هذه الأورام.
وأضافت الظاهري: " معظم الأورام التي تصيب سطح أو قاع العين لا تصاحبها أعراض ملحّة أو واضحة إلا أن الفحص لدى طبيب العيون يساعد على التشخيص المبكر لمثل هذه الحالات . وأكدت الظاهري على أهمية الفحص الدوري للعين وإستشارة طبيب العيون المختص التي تساعد على تشخيص العديد من الأمراض التي تصيب العين قبل أن يستشعرها المريض.
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