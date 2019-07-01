محمد العبار خلال مؤتمر "نون" الأول للبائعين في الرياض: "شركة نون هي شركتكم"

استضافت noon.com، السوق الرقمية الرائدة في المنطقة، مؤتمراً للاحتفال بالبائعين في الرياض، المملكة العربية السعودية. وقد ساهمت منصة التجارة الالكترونية في تطوير أعمال الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتمكين البائعين من تقديم خدماتهم في جميع أنحاء المملكة عن طريق توفير الأدوات اللازمة للوصول إلى عملاء جدد عبر الإنترنت.

تميز مؤتمر "نون" الأول للبائعين بجلسة تفاعلية بحضور الشركات السعودية، بما في ذلك رجال الأعمال السعوديون من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن أيضا خطاب وندوة أسئلة وأجوبة بقيادة محمد العبار، مؤسس "نون".

وفي كلمته أمام الحاضرين، صرح محمد العبار بأنه أسس "نون" لتقديم منصة محلية للشركات السعودية تستفيد من السوق الإلكترونية، والتي تعد الآن الأسرع نمواً، مع إمكانات هائلة للتطور.

وقال العبار: "هناك العديد من المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في شركاتهم الخاصة - ويمثلون قصص نجاح ملهمة. لطالما كان هدفنا الرئيسي هو تحفيز نمو الأعمال الوطنية من خلال تقديم منصة توفر لهم كل التسهيلات للوصول إلى سوق أكبر."

وأضاف: "التجارة جزء من هويتنا. كان أجدادنا تجاراً. وستصبح التجارة الإلكترونية جزءاً منّا أيضاً. noon.com هي هديتي لأصحاب المنطقة، وهي وسيلة لاستعادة تاريخنا الغني بالتجارة، وتطويره اليوم ومستقبلاً".

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وقد قدم المؤتمر نظرة عامة عن تأثير "نون" على الشركات المتوسطة والصغيرة والموزعين، بما في ذلك التوجيه والتدريب وتقديم منصة محلية ترقى بأعمالهم إلى أعلى المستويات من النمو.

قام العديد من البائعين السعوديين من مشاركة رحلتهم على تطبيق نون وأظهروا مدى سهولة انضمام الشركات السعودية إلى نظام noon.com المتكامل والنجاح على الإنترنت.

نون هي ماركة محلية وتفخر بكونها تنطلق من المملكة لخدمة العملاء. لقد تم تأسيس هذه المنصة برؤية بسيطة – خدمة وإلهام وتطوير المنطقة. ولكي نصبح رواد التجارة الالكترونية في المنطقة، تنشئ noon.com منظومة متكاملة تون مصدراً للبائعين السعوديين للتعلم والنمو والإنجاز – لتكون شركة محلية يفخرون بها.

نونها الحين. منكم و فيكم.