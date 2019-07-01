مفاجآت صيف دبي تكشف عن صفقة اليوم

تعود فعّالية "صفقة اليوم" خلال الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، والتي ستشهد عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت في عدد من مراكز التسوّق حول المدينة. وتضم الفعّالية في أسبوعها الثاني صفقات على ملابس الأطفال في عدد من المتاجر حول دبي، بالإضافة إلى عروض كبيرة على ملابس الدنيم، وتتوفر كل صفقة ليوم واحد فقط، لذا يجب على المتسوّقين التوجه إلى مركز التسوّق المختار للحصول على الصفقة المتاحة في ذلك اليوم.

الثلاثاء 2 يوليو

تقدّم العلامة التجارية إيكو تخفيضاً بمقدار 40 بالمئة على كافة البضائع المتوفرة من أحذية وصنادل في متجرها في سيتي سنتر ديرة، وذلك يوم الثالاثاء 2 يوليو ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاذ الكميّة.