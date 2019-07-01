الامارات | طرق الشارقة تنجز أعمال صيانة وتطوير في منطقة المدام

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الشارقة تنجز أعمال صيانة وتطوير في منطقة المدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن جهودها لتطوير وصيانة الطرق في إمارة الشارقة، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عدد من مشاريع الصيانة والتطوير في منطقة المدام وشعبياتها .

وقال المهندس محسن بلوان مدير إدارة صيانة الطرق في الهيئة،أنه تنفيذاً لرؤية سلطان، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وعنايته وتوجيهاته الدائمة لتطوير شبكات الطرق وتنوعها وفق أرقى المواصفات العالمية للسلامة المرورية، لإسعاد السكان ومستخدمي شبكة الطرق في المنطقة، تم وضع خطة لتطوير طرق المنطقة الوسطى التي يوليها سمو الحاكم اهتماماً كبيراً.

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مؤكداً أن منطقة المدام شهدت عدد من مشاريع الصيانة خلال عامي2018و2019، ومنها مشروع صيانة طريق المدام، حيث تم عمل صيانة وتطوير لأسفلت الطريق مع تبديل وإصلاح اللوحات المرورية، وأعمال تخطيط أرضي وصيانة للمطبات، وقد تم مراعاة أن تتم أعمال الصيانة والتطوير التي شهدها الطريق عبر أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ضماناً لمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل التي يشهدها الطريق.

وحرصاً من الهيئة على توفير أعلى معدلات السلامة المرورية تم إنجاز أعمال صيانة لطريق البحايص-فلي، شمل صيانة الحواجز المعدنية، وصيانة للوحات المرورية مع أعمال تخطيط أرضي وصيانة أسفلت، فضلاً عن إنجاز وسائل تهدئة مرورية بمواصفات قياسية لرفع معدلات السلامة المرورية وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، وذلك داخل منطقة المدام وشعبيتها مثل البحايص الجنوبي، شعبية الخوالد، والغوانم وغيرها.

وبين بلوان، أن الهيئة تحرص دوماً على مواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الطرق القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه،ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة،لاسيما المنطقة الوسطى، وتحرص على تحقيق رفاهية وسلامة قاطنيها وزوارها وإنسيابية تنقلاتهم، ققد تم عمل صيانة للعلامات الأرضية بالمدام وجميع شعبياتها.