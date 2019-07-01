الامارات | محمد بن راشد يوجه بتقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه بتقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حساب سموه في"تويتر" .."وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي" واضاف سموه "سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة ... ورسالتي لكافة المسئولين .. لن نرضى بغير المركز الأول عالميا في خدماتنا وكافة مرافقنا ". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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