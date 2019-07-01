بدعم إماراتي.. افتتاح وحدة ضخ مياه بالطاقة الشمسية في شبوة

بدعم من دولة الإمارات تم أمس، افتتاح وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي الديمة والغجلة بمديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة اليمنية يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة لهما.

وأكد حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف الإمارات وقيادتها الرشيدة من ورائها تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ولفت إلى سعي الإمارات لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة خاصة وأنها تعاني شحاً فيها.

من جهته عبر المهندس مروان بارويس نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة عن جزيل شكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية تخفيفاً لمعاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.

بدورهم عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.

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