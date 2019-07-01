كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شقة في دبي بسعر 14.5 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول شقة بنتهاوس في برج السيف بدبي مارينا يصل سعرها إلى 14.5 مليون درهم.

بالمقارنة مع مارينا 101 وبرج برينسيس و 23 مارينا، يبدو الأمر وكأن هذا البرج شجيرة في غابة مع 44 طابقًا.

وتمتد الشقة على مساحة تزيد عن 7000 قدم مربعة، وقد تم تزيينها ببذخ في جميع الأنحاء، مع موضوع معاصر إلى حد كبير يتضمن بعض الأنماط الهندسية والعناصر التي تضيف لمسة فنية مميزة.

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وتحتوي الشقة على غرفة معيشة ذات مخطط مفتوح، بينما يوفر المطبخ المفتوح وغرفة الطعام الرسمية الكثير من المساحات الترفيهية.

كما تضم الشقة 4 غرف نوم من بينها غرفتان على شكل أجنحة رئيسية مع غرف تبديل ملابس وجميعها مجهزة بحمامات داخلية مما يجعلها مجهزة بالكامل لعائلة كبيرة أو عائلة صغيرة تحب إقامة الضيوف.